Ce lundi 21 avril, la Tunisie connaîtra une météo particulièrement perturbée, marquée par des nuages denses entraînant des pluies éparses et localement orageuses, notamment sur les régions du Nord et du Centre, ainsi que sur certaines zones du Sud, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations pourraient être parfois intenses, particulièrement sur le Nord-Ouest et les régions de l’Est, où des chutes de grêle sont également prévues par endroits.

Le vent soufflera principalement du secteur Nord sur les régions du Nord et du Centre, et du secteur Ouest sur le Sud. Les rafales seront relativement fortes près des côtes, sur les hauteurs ainsi que dans les régions du Sud, tandis qu’elles resteront modérées ailleurs.

La mer sera très agitée dans le golfe de Gabès et évoluera progressivement de houleuse à très agitée sur le reste des côtes tunisiennes.

Enfin, les températures enregistreront une nette baisse avec des maximales qui varieront entre 12 et 17 degrés au Nord et au Centre, et entre 19 et 25 degrés dans les régions du Sud.