L’hippodrome de Ksar Saïd a abrité, dimanche, la coupe du président de l’Etat des Emirats Arabes Unis des pur sang arabe, première étape officielle de la 32e édition de cette série internationale, qui traverse 17 pays sur 4 continents depuis sa création en 1994.

Huit courses ont été au programme de cet évènement sportif et culturel mettant en lice près de 100 chevaux, juments, poulains et pouliches, avec un montant global des récompenses dépassant les 255.000 dinars.

Le cheval “Nafeh” monté par José Santiago et propriété de Khaled Ben Othmane, a décroché le Grand Prix de la Coupe du Président des Emirats Arabes Unis (catégorie 1), pour pur sang arabe âgés de 4 ans et plus.

La jument “Maya El Janoub”, montée par Mohamed El Madhine et propriété de Abdelkarim Souabni, a remporté le Prix de la Banque de Tunisie et des Emirats (catégorie 1), réservé aux juments de 4 ans et plus, d’une valeur de 40.000 dinars.

Le cheval “Remch El Makhoul”, des écuries Hamdi Meddeb, a lui aussi brillé en remportant le Prix Ammar Hicheri, un derby pour poulains tunisiens de 3 ans, d’une valeur de 35.000 dinars.

Pour le prix IFCO (catégorie 1) des pouliches de trois ans (35.000 dinars), la victoire est revenue à “Remontada El Ain”, montée par Ammar Marzouki et propriété de Naïli Abdallah.

Le cheval “Moqset” qui appartient à Mongi Nalouti, a obtenu la première place du Prix de la Société d’Alimentation Animale, doté de 15.000 dinars, tandis que le poulain “Ouja”, monté par Khaled Azaiez et propriété du Libyen Mounir El Fazaa, a remporté le prix du Championnat Méditerranéen du Défi des Cavaliers, doté de 5.100 dinars.

Quant au Prix du Groupe Boukhater pour les poulains arabes de 4 ans et plus, il a été remporté par “Weld El Bibane”, monté par Seif Ferchichi et propriété de Mustapha Ben Ayed (15.000 dinars).

Enfin, “Warda El Metline”, une pouliche des écuries El Bibane montée par Mohamed El Madhine, a remporté le Prix de la Société des Courses hippiques, d’une valeur de 15.000 dinars.

La journée s’est clôturée par la remise des prix, en présence notamment du ministre de l’Agriculture, le ministre émirati de l’Economie, l’ambassadrice des Emirats à Tunis, le gouverneur de Manouba, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et membres du corps diplomatique.