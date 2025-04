L’ARP étudie un projet de loi pour approuver l’accord de siège avec le Conseil arabe des spécialités de santé

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a organisé ce vendredi une journée d’étude sur un projet de loi organique visant à approuver l’accord de siège entre la Tunisie et le Conseil arabe des spécialités de santé (CESA) pour l’ouverture d’un bureau de coordination à Tunis.

Ce bureau permettra de renforcer le rôle de la Tunisie et des pays du Maghreb au sein du Conseil, tout en valorisant l’école médicale tunisienne au double plan arabe et international, selon Moncef Maâloul, vice-président de la commission parlementaire de la santé.

La création de cette structure vise également à renforcer la coopération médicale arabe, améliorer la formation des spécialistes et limiter l’exode des compétences. Elle facilitera la formation de compétences nationales selon des normes internationales, donnant une plus grande valeur aux diplômes tunisiens et soutenant le tourisme médical ainsi que l’exportation des produits médicaux tunisiens.

Selon Maâloul, la Tunisie, l’un des pays fondateurs du CESA en 1978, jouera un rôle clé dans le rapprochement des systèmes francophones du Maghreb et anglo-saxons du Moyen-Orient. Kamel Farrah, président de la commission parlementaire de l’éducation, a précisé que ce bureau confirme le leadership médical tunisien et servira de pont avec les autres pays du Maghreb, notamment en matière d’organisation des examens et de traduction en français des questions d’examen.

Brahim Bouderbala, président de l’ARP, a rappelé que cette journée d’étude vise à examiner le projet de loi et à déterminer toutes les conséquences qui pourraient résulter de son adoption. Chokri Hammouda, directeur général de la Pharmacie centrale, a présenté les objectifs du CESA, tandis que Habiba Mizouni, cheffe du service de médecine hospitalière, a souligné l’importance de l’accréditation institutionnelle des facultés de médecine tunisiennes auprès du Conseil. Cette reconnaissance confirmerait la valeur scientifique de la formation médicale en Tunisie, favorisant ainsi l’attractivité académique et ouvrant la voie aux étudiants du monde arabe pour s’y former légalement.

Le comité chargé du bureau de coordination sera présidé par le ministre de la Santé et comprendra plusieurs hauts responsables du secteur médical et de l’enseignement supérieur.