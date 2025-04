La Tunisie participe avec une délégation tripartite aux travaux de la 51e session de la conférence arabe du travail qui se tient du 19 au 26 avril 2025 au Caire.

Le ministre des affaires sociales Issam Lahmar préside la délégation tunisienne qui est composée des représentants du ministère des affaires sociales, de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) selon un communiqué publié vendredi par le ministère des affaires sociales.

L’ordre du jour de cette 51e session comprend plusieurs thèmes dont notamment l’examen du rapport du directeur général sur la diversification économique en tant que processus de développement: les économies prometteuses dans les pays arabes, les politiques sociales globales et leur rôle dans la lutte contre la pauvreté, le développement de l’intégration économique et la mise en oeuvre des conventions et recommandations issues de la conférence de l’organisation arabe du travail.

Un hommage sera rendu aux personnalités éminentes parmi les représentants des gouvernements, des hommes d’affaires et des travailleurs dans les pays arabes, qui se sont distingués par leurs compétences, durant leurs parcours professionnel, dans les domaines de l’emploi et des relations professionnelle et contribué à la promotion de l’action arabe commune.