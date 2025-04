Un colloque international ayant pour thème “l’intelligence artificielle : progrès et handicap” organisé par l’institut supérieur de l’éducation spécialisée à la manouba (ISES) a démarré jeudi au siège de l’institut.

Des experts de Tunisie, de Palestine, de Libye, d’Algérie et du Togo participent à ce colloque, organisé les 17 et 18 avril courant par l’institut supérieur de l’éducation spécialisée en partenariat avec le laboratoire de recherche scientifique ” handicap et inadaptation sociale”.

La directrice de l’ISES Neila Bali a indiqué dans une déclaration à la TAP que ce colloque international a pour objectif de sensibiliser à l’importance des technologies numériques et offre un espace d’échange des connaissances et des expériences scientifiques sur l’IA au bénéfice de l’inclusion sociale des personnes handicapées.

Elle a précisé que le programme de ce colloque s’articule autour de 4 axes fondamentaux à savoir: “la gouvernance de l’IA: problématiques et défis pour une approche intégrée” , l’IA et l’apprentissage en faveur des personnes handicapées: perspectives et défis”, ” l’IA et l’autonomisation économique des personnes handicapées” et l’IA sport et divertissement au profit des personnes handicapées.

Elle a souligné l’importance de ces thèmes qui permettront de consolider l’interaction sociale et de débattre des problématiques liées à l’intelligence artificielle et le handicap de manière à renforcer la recherche scientifique et à trouver des solutions innovantes pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées au sein de la société.