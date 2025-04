Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) appelle à une participation active à la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites (JIMS), le 18 avril, placée cette année sous le thème « Patrimoine résilient face aux catastrophes et aux conflits ».

Les Comités de l’ICOMOS sont invités à organiser et à collaborer à des événements sur le thème de la préparation du patrimoine résilient face aux conflits et aux catastrophes, en prenant en compte les actions de l’ICOMOS, au cours des 60 dernières années, qui œuvre à la conservation et à la protection des sites du patrimoine culturel dans le monde entier.

Les événements, activités et autres contributions pourront être examinés et partagés sur le site web de l’ICOMOS, ses plateformes de réseaux sociaux et dans le rapport annuel de l’ICOMOS.

Lors de l’Assemblée générale de 2023 à Sydney, Patrimoine résilient aux catastrophes et aux conflits – Préparation, réponse et rétablissement a été choisi comme thème pour le Plan scientifique triennal (PST) 2024-2027. Après la célébration du 60e anniversaire de la Charte de Venise en 2024, l’ICOMOS célèbre son 60e anniversaire en 2025.

Le deuxième Congrès des architectes et des spécialistes des monuments historiques, tenu à Venise en 1964, a adopté 13 résolutions, dont la première a été la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et sites, mieux connue sous le nom de Charte de Venise, et la deuxième, proposée par l’UNESCO, a été la création de l’ICOMOS en 1965.

Les célébrations de la JIMS 2025 se concentreront sur les 60 ans d’actions de l’ICOMOS en matière de sauvegarde du patrimoine face aux catastrophes et aux conflits, ainsi que sur ses objectifs futurs en matière de prévention, d’atténuation, de préparation, de réponse d’urgence et de rétablissement que nous pouvons prendre pour protéger le patrimoine en période de crise.

Les membres de l’ICOMOS et les professionnels du patrimoine sont invités à considérer les impacts potentiels des conflits et des catastrophes sur les ressources patrimoniales ; examiner ce à quoi ressemble la résilience face à ces impacts ; et ce que l’on peut faire pour se PRÉPARER d’un point de vue national et scientifique. Cela implique d’examiner les actions passées entreprises par les Comités de l’ICOMOS depuis 1965, ainsi que les actions futures que les membres de l’ICOMOS et d’autres acteurs de nos communautés peuvent envisager pour protéger le patrimoine contre les catastrophes et les conflits.

Certaines des activités peuvent inclure l’inventaire, la collecte de données sur les dommages et les pertes, ainsi que l’évaluation des vulnérabilités ; la compréhension des risques et le renforcement des capacités correspondantes ; la collaboration entre les parties prenantes ; la communication entre les agences concernées dans les secteurs du patrimoine et de la gestion des risques de catastrophe ; les connaissances traditionnelles sur l’atténuation et la préparation aux risques de catastrophe ; l’inventaire des pratiques réussies et des exemples en matière de prévention des risques.

La Journée Internationale des Monuments et des Sites est célébrée tous les ans le 18 avril, et ce depuis 1982. Cette date représente une opportunité pour tous les Comités – et tout le réseau de l’ICOMOS – de défendre et de célébrer ensemble le patrimoine culturel. Cette idée de l’ICOMOS a ensuite été adoptée par l’UNESCO et constitue une occasion pour le réseau de l’ICOMOS et d’autres professionnels et amoureux du patrimoine de se réunir pour une cause commune.

Chaque année, la Journée Internationale des Monuments et des Sites a un thème différent, mais les membres de l’ICOMOS restent libres de choisir le thème le plus approprié pour mettre en lumière les questions de patrimoine dans leur nation ou leur région.

L’essentiel est de faire du 18 avril non seulement une journée de célébration du patrimoine local et national, mais aussi une journée de solidarité internationale, pour renforcer et sauvegarder le patrimoine culturel dans le monde entier.

Lors d’un symposium et d’une réunion du bureau de l’ICOMOS Tunisie à Hammamet le 18 avril 1982, l’idée d’établir une journée annuelle pour célébrer le patrimoine dans le monde entier a été suggérée. Cette idée est devenue la Journée Internationale des Monuments et des Sites, avec le Conseil d’administration de l’ICOMOS approuvant le projet et donnant des conseils pratiques au réseau de l’ICOMOS sur la manière d’organiser les célébrations du 18 avril.