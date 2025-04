La 4ème consultation sur la révision du Code de déontologie du Conseil International des musées (ICOM) pour les musées est en cours avec pour objectif principal de guider les musées et les professionnels des musées à naviguer dans les défis éthiques de la première partie du 21ème siècle.

Tous les comités nationaux et internationaux de l’ICOM- dont la Tunisie est membre-, les alliances régionales et les organisations affiliées, ainsi que leurs membres, ont jusqu’au 30 avril pour faire part de leurs commentaires.

Chaque consultation et la révision de septembre dernier ont permis d’élaborer la deuxième version du code, qui fait l’objet de cette quatrième et dernière consultation. Les réponses à cette quatrième consultation serviront de base à l’élaboration du projet final du Code révisé qui sera présenté aux membres de l’ICOM lors de la Conférence générale de Dubaï en novembre, indique l’ICOM dans sa dernière newsletter

Chaque comité est invité à remplir un formulaire en ligne (un par CN, IC, RA, AO), disponible en trois langues.

Les 5 Principes du code révisé

Développé en accord avec la nouvelle définition du musée et fondé sur les valeurs partagées par la communauté internationale des musées, le code révisé présente cinq principes fondamentaux qui s’appuient sur le code de 2004.

Société

Les musées servent la société en étant accessibles et inclusifs, en collaborant avec diverses communautés pour protéger et interpréter le patrimoine matériel et immatériel, et en prenant soin de leur passé, de leur présent et de leur avenir. En embrassant différentes perspectives sur le patrimoine, les musées fonctionnent comme des espaces de dialogue, en défendant les droits de l’homme, en pratiquant la justice sociale et en promouvant la paix et l’unité.

Professionnalisme

Pour conserver la confiance de la société, les musées fonctionnent et communiquent dans le respect de l’éthique et des normes professionnelles. Cela implique des responsabilités pour les membres des professions muséales, y compris ceux qui occupent des postes de direction, et pour tous ceux qui travaillent dans et avec les musées.

Éducation

Les activités et pratiques éducatives des musées doivent être fondées sur le partage des connaissances et le dialogue.

Collections

Les musées collectent, sauvegardent et présentent le patrimoine matériel et immatériel. Ils doivent assurer la sécurité, la documentation, la conservation et la restauration des collections qu’ils détiennent. Les musées mènent des recherches et transmettent des connaissances en toute confiance à la société, en respectant la diversité des points de vue et les droits des communautés d’origine.

Gouvernance

Les organes directeurs et les personnes chargées de l’orientation stratégique et de la supervision du musée sont responsables de la viabilité à long terme de leur institution en s’assurant des ressources professionnelles, physiques et financières nécessaires pour maintenir le musée et servir les communautés.

Le Code de déontologie des musées de l’ICOM définit des normes professionnelles minimales et encourage la reconnaissance des valeurs partagées par la communauté muséale mondiale. Cet outil de référence fournit une orientation et il est présenté comme une série de principes basés sur des lignes directrices détaillant la pratique professionnelle attendue. Il a été élaboré de manière transversale et conçu comme un outil de déontologie professionnelle.

Le Code de déontologie des musées de l’ICOM couvre divers domaines relatifs aux musées, à l’image des procédures d’acquisition, de la conformité avec la législation, de la gestion des ressources, de la sécurité, des retours et des restitutions. Le Code défend également de solides principes en jouant un rôle fondamental dans la lutte contre le trafic illicite, par exemple en matière de vérification préalable et de provenance.

L’ICOM encourage et défend l’utilisation de son Code lors de séances de formation organisées à l’échelle mondiale, y compris des études de cas pratiques, afin d’aider les professionnels des musées à appliquer ses valeurs et ses principes. Un Comité permanent pour la déontologie (ETHCOM) est chargé de résoudre les problèmes éthiques des musées qui sont portés à son attention.

À la suite de sa première adoption en 1986 et de sa révision en 2004, il a été traduit dans 38 langues.

À la suite de la 25e Conférence générale de l’ICOM, qui s’est tenue à Kyoto en 2019, l’ICOM a décidé que le Code devait être réexaminé et, si nécessaire, révisé (141e session du Conseil exécutif). Le processus de révision, qui est basé sur une méthodologie itérative et transparente impliquant quatre consultations avec les membres de l’ICOM, a commencé en 2022.

La quatrième consultation et la consultation finale a débuté en mars 2025. Les membres qui souhaitent participer à l’examen de la deuxième version du Code révisé, qui dure un mois et demi, doivent consulter leur comité national ou international, leur alliance régionale ou leur organisation affiliée.