La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) lance, dès le mois de mai 2025, la première phase de rénovation de son réseau de canalisations vétustes à Kairouan et dans sa périphérie, couvrant une distance totale de 20 kilomètres, notamment dans la médina et les quartiers attenants du centre-ville.

Dans une déclaration à la l’Agence TAP, lors d’une journée d’information organisée, hier vendredi au siège du gouvernorat, la cheffe par intérim du district régional de la SONEDE, Naïla Saihi, a précisé que les travaux s’étaleront sur une période de 18 mois, avec une livraison attendue pour octobre 2026.

Ce projet, dont le coût est estimé à 40 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre du « Programme d’amélioration de la performance des réseaux d’eau », cofinancé par le gouvernement tunisien et la Banque allemande de développement (KfW), et qui concerne sept gouvernorats pour un montant global avoisinant les 220 millions de dinars.

Ce programme, qui couvre les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabès, Médenine et Tataouine, vise à assurer une gestion durable et rationnelle des ressources hydriques limitées, en réduisant les pertes et les fuites d’eau au niveau des réseaux de captage et de distribution.

Il importe de rappeler que l’état de vétusté avancée des canalisations dans la médina de Kairouan a été, à maintes reprises, à l’origine de fuites d’eau, provoquant des infiltrations sous les bâtiments, en particulier les plus anciens, entraînant fissures, affaissements et, parfois, des effondrements partiels.