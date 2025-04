“La Tunisie œuvre à améliorer et à développer la règlementation relative au commerce des services et à définir les axes de coopération avec la Banque mondiale (BM), dans le cadre d’un programme d’action commun, pour impulser ce secteur vital”, a affirmé, vendredi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Cité dans un communiqué du département du Commerce, le ministre a souligné, lors d’une rencontre avec une délégation de la Banque Mondiale, conduite par Alexandre Arrobbio, représentant Résident de la BM pour la Tunisie, a évoqué l’importance de l’appui et de l’expertise de la Banque mondiale, dans ce domaine stratégique, qui se présente comme l’un des principaux moteurs de développement aussi bien à l’échelle mondiale que nationale.

Ceci pourrait favoriser, selon ses dires, l’impulsion des exportations et la création de nouveaux postes d’emplois, notamment au profit des diplômés du supérieur.

Abid estime, par ailleurs, que la réunion du Conseil des services, qui s’est tenue récemment, est un mécanisme de dialogue entre les secteurs public et privé visant à développer le commerce des services, promouvoir les exportations tunisiennes et faciliter la conquête de nouveaux marchés internationaux.

Pour leur part, les représentants de la BM ont fait part de la disposition de l’institution mondiale à soutenir la Tunisie en vue de réussir à développer le secteur des services, d’autant plus que le pays regorge de ressources humaines qualifiées.