Le rideau s’est levé dans la soirée du mardi sur la 14ème édition du Festival international du film de l’enfance et de la jeunesse (FIFEJ) de Sousse qui se poursuit jusqu’au 12 avril 2025 dans plusieurs espaces culturels de la région.

La cérémonie d’ouverture au Théâtre municipal de Sousse a été marquée notamment par la présentation des invités d’honneur et des membres des jurys, venus de divers horizons : le critique irakien Abdel Hussein Chaabane, la réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo, la productrice et graphiste française Julie Caty, le cinéaste et académicien marocain Azzedine Gourirane, le directeur de la photographie tunisien Mohamed Maghraoui, l’experte en culture et communication à l’ICESCO Manuela Vetter Nicoletti, le réalisateur syrien Muhannad Kulthum, ainsi que l’acteur tunisien Khaled Bouzid.

Un hommage a été rendu aux fondateurs du festival, dont Abdelaziz Belaid, Hichem Ben Said, Mohamed Khalfallah, Ezzeddine Knani, Anouar El Fani, ainsi qu’au regretté Néjib Ayed. La cérémonie s’est poursuivie avec la projection du documentaire tunisien “Matula” de Abdallah Yahia, qui aborde le thème brûlant de la migration irrégulière, ouvrant ainsi le bal des films en lice dans la compétition internationale.

Le directeur de cette 14ème édition, Aymen Jelili, a mentionné la participation de 30 films, longs et courts métrages, en provenance de 22 pays. Ces œuvres seront projetées dans le cadre des différentes compétitions officielles, outre des séances spéciales réservées aux enfants. Une projection de 22 courts métrages réalisés dans le cadre du projet documentaire “From Ground Zero”, réalisé en 2024 par le Palestinien Rashid Masharawi, est également au programme. Ce projet donne la parole à des cinéastes de Gaza qui ont vécu de près les événements tragiques ayant suivi le 7 octobre 2023.

Dans son mot d’ouverture, Hassen Alilech, président de l’Association du festival, a rappelé que, depuis sa création en 1991, le festival s’est donné pour mission d’enrichir l’univers culturel des enfants et des jeunes en leur proposant des œuvres de haute qualité artistique. Il a aussi souligné la volonté de l’équipe du festival de surmonter les défis financiers saluant à cet égard le soutien du ministère des affaires culturelles qui s’est traduit cette année par une augmentation de la subvention allouée à cet événement qui affiche son retour après six ans d’absence.