En prévision de la 34ème session du Mois du Patrimoine prévu du 18 avril au 18 mai, une journée de sensibilisation a été organisée, le mercredi 9 avril, au site archéologique de Kerkouane, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, qui abritera la cérémonie d’ouverture du Mois du Patrimoine.

Dans un communiqué publié, jeudi en fin d’après-midi, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé un évènement qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des principaux sites archéologiques dans le pays et à l’aune du Mois du Patrimoine prévu dans sa 34ème session.

Selon le communiqué du ministère, des artistes et plusieurs médias ont pris part à cette journée organisée en partenariat avec le commissariat aux Affaires Culturelles de Nabeul et autres parties intervenantes. Moez Achour, Conservateur à l’Institut national du patrimoine (INP) et fin connaisseur de l’histoire de la Tunisie, a présenté aux invités l’histoire de la Cité punique de Kerkouane, située à l’extrémité du Cap Bon.

La cérémonie inaugurale du Mois du Patrimoine au Site archéologique de Kerkouane verra un spectacle artistique et une programmation qui jette la lumière sur l’histoire de la cité punique et les différentes facettes de la vie sociale et culturelle de l’époque, indique la même source.

Le Mois du patrimoine organisé chaque année du 18 avril au 18 mai, fêtera cette année sa 34ème édition à travers des manifestations qui valorisent le riche patrimoine culturel, matériel et immatériel, de chaque région tunisienne.

Cet événement culturel est organisé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC). Le ministère a annoncé, le 2 avril courant, une session 2025 exceptionnelle pour cet évènement “passé du caractère festif à un caractère plutôt stratégique”.

Plusieurs manifestations dans toutes les régions de la république sont programmées tout au long du mois du patrimoine afin de réfléchir aux moyens de développer, relancer et valoriser le patrimoine local et régional.

Le démarrage de ce rendez-vous annuel coïncide avec la célébration de “Journée mondiale des monuments” (18 avril) alors que sa clôture avec la “Journée internationale des musées” (18 mai).

Kerkouane

Les premières fouilles effectuées dans les différents secteurs de la ville ont montré qu’elle remonte au VIe siècle avant J.-C.Les données actuelles nous permettent d’établir la physionomie d’une ville punique du Cap Bon telle qu’elle se présentait à la fin du IVe siècle av. J.-C. et durant la première moitié du IIIe siècle avant J.-C., peut-on lire sur le site de l’INP.

Avec ses rues perpendiculaires et ses places aménagées à l’abri de remparts flanqués de tours, elle est d’un apport considérable tant sur celui de la connaissance de l’urbanisme punique que sur le plan de l’architecture notamment domestique, le genre de vie citadin, les croyances religieuses, l’artisanat, les relations commerciales et les échanges culturels avec le monde méditerranéen: Grèce, Sicile, Phénicie, Egypte…

A ce titre, Kerkouane est inscrite par l’UNESCO sur la Liste du Patrimoine Mondial depuis le 28 novembre 1986

Selon les données publiées sur le site de l’Unesco, cette cité phénicienne, sans doute abandonnée pendant la première guerre punique (vers 250 av. J.-C.), et n’ayant de ce fait pas été reconstruite par les Romains, nous offre les seuls vestiges d’une ville phénico-punique qui ait subsisté. Ses maisons ont été construites selon un plan type, suivant un modèle d’urbanisme très élaboré.

La Cité punique de Kerkouane, situé à l’extrémité du Cap Bon sur une falaise qui domine la mer, apporte un témoignage exceptionnel sur l’urbanisme phénico-punique. Contrairement à ce qui s’est passé à Carthage, Tyr ou Byblos, aucune agglomération romaine ne s’est surimposée à la ville phénicienne dont le port, les remparts, les quartiers d’habitation, les boutiques, les ateliers, les rues, les places, les temples et la nécropole se dessinent nettement dans leur état du IIIe siècle av. J.-C.