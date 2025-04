Le long-métrage tunisien “Aicha” du réalisateur Mehdi M. Barsaoui a raflé les prix du Meilleur Film, du Meilleur Réalisateur et le Prix du Public lors de la 7ème édition du Festival du Film Arabe de Zurich, en Suisse (2–6 avril 2025), dont le palmarès a été annoncé lors de la cérémonie de clôture, hier, dimanche.

A cette occasion, le ministère des affaires culturelles a adressé ses félicitations à toute l’équipe du film, saluant la valeur de ces distinctions internationales, qui renforcent le rayonnement du cinéma tunisien et témoignent de la capacité de ses créateurs à briller au-delà des frontières.

De son côté, la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse a salué cette belle victoire pour le cinéma tunisien en Suisse et le succès remarquable du film “Aicha”, “porteur d’une voix tunisienne forte et authentique, qui s’est frayé un chemin jusqu’à la scène suisse pour briller au cœur d’un festival célébrant la richesse du cinéma arabe”. Et d’ajouter “La brillante actrice tunisienne Fatma Sfar était présente à Zurich pour recevoir ce prix prestigieux, illustrant ainsi le rayonnement de la culture tunisienne au sein de la scène artistique suisse”.

Ce succès témoigne, une fois de plus, ajoute la même source, de la vitalité et de la richesse de la création cinématographique tunisienne, qui rayonne bien au-delà de nos frontières.

Produit en 2023, “Aicha”, deuxième long-métrage de Mehdi M. Barsaoui, est une coproduction entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie saoudite et le Qatar. Il est porté par un casting tunisien composé de Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

Synopsis : Aya est coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître pour se réinventer une nouvelle vie à Tunis. Mais sa nouvelle identité est compromise lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.