Les arbitres de la Coupe du monde des clubs (14 juin – 13 juillet aux Etats-Unis) seront équipés de caméras corporelles et appliqueront une nouvelle règle pour lutter contre le gain de temps des gardiens, a annoncé mardi la Fifa

Les directeurs de jeu porteront “des caméras corporelles dans le cadre d’une phase d’expérimentation, les tests ayant été approuvés par l’Ifab”, instance gardienne des règles du jeu, a expliqué la Fédération internationale de football dans un communiqué.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une bonne occasion d’offrir aux téléspectateurs une nouvelle expérience, grâce à des images prises d’un point de vue qui n’a jamais été proposé auparavant”, a expliqué le président de la Commission des Arbitres de la Fifa, Pierluigi Collina.

Cette initiative est “à la fois novatrice pour les diffuseurs et pour la formation des arbitres”, a ajouté l’Italien, “car c’est important de pouvoir se mettre à la place de l’arbitre lors du débriefing, afin d’évaluer la façon dont celui-ci a pris ses décisions, son point de vue,etc”.

La compétition appliquera la nouvelle règle approuvée le 1er mars par l’International Football Association Board (Ifab) visant à réduire les pertes de temps occasionnées par les gardiens de but. S’ils conservent la balle à la main plus de huit secondes, l’arbitre sifflera un corner.

Auparavant un coup franc indirect pouvait être accordé au bout de six secondes.

Des séminaires destinés aux arbitres se sont tenus récemment. Celui pour ceux de l’UEFA a été organisé au siège de la Fifa du 31 mars au 4 avril en cours. Un autre séminaire s’était tenu à Dubaï pour les arbitres de l’AFC (Asie), de la CAF (Afrique) et de l’OFC (Océanie) du 2 au 4 février et un troisième pour les arbitres de la Conmebol (Amérique du Sud) et de la Concacaf (Amérique Centrale et Caraïbes) a eu lieu à Buenos Aires du 24 au 28 février.

“Nous devons voir du jeu et des buts, pas de l’arbitrage, a rappelé le directeur de l’arbitrage Massimo Busacca.

L’arbitre est le protagoniste qu’il ne faut pas remarquer pendant le match. Un bon arbitre, on n’a pas à le voir ou à le connaître. Mais il doit être préparé”.