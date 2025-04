La sélection nationale tunisienne féminine de rugby à XV a mis le cap ce mardi sur la ville de San Pedro en Côte d’Ivoire pour participer aux éliminatoires du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 9 au 20 avril courant.

Cette compétition, note-t-on, constitue une étape vers la qualification pour la série mondiale féminine de rugby à XV.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le sélectionneur national Chaker Said a affirmé œuvrer avec son adjoint Nefaa Ben Salem pour former un noyau d’équipe capable de s’imposer dans les compétitions africaines. Il a souligné que la sélection en est encore à ses débuts dans les grandes compétitions continentales, en attendant de participer à des tournois internationaux par la suite.

Il a rappelé que l’expérience du rugby tunisien féminin se résume principalement à celle de l’équipe à 7, qui avait remporté le titre africain en 2012 au Maroc et s’était qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie en 2013.

Said a insisté sur la difficulté de la tâche lors de cette phase, notamment face à l’Ouganda, considéré comme l’adversaire le plus redoutable du groupe et le favori logique pour décrocher la seule place qualificative pour les matches du groupe A. Il a également mis en garde contre la préparation des équipes du Zimbabwe et de la Côte d’Ivoire.

Et le technicien d’ajouter que la Tunisie pouvait compter sur l’expérience de joueuses telles que Lamia Mellouli, Halima Cherada et Samah Lahouel, ainsi que sur les deux joueuses évoluant dans le championnat français, Sondes Floul et Oumaima Dziri. L’équipe a également été renforcée par de jeunes éléments du moins de 18 ans, comme Eya Sghaier, Chaima Said, Islem Ouaili et Yasmine Jlassi.

L’aventure des Tunisiennes débutera vendredi prochain par un match contre l’Ouganda au stade Auguste-Denise de San Pedro, suivi d’une rencontre contre le Zimbabwe le mardi 15 avril, puis contre la Côte d’Ivoire le samedi 19 avril.

Les coéquipières de Lamia Mellouli (capitaine) tenteront de terminer en tête de leur groupe pour accéder au tour décisif (groupe A), où elles affronteraient le Kenya, Madagascar et l’Afrique du Sud.

À l’issue de cette phase finale, qui se déroulera à Madagascar en mai prochain, les deux premières équipes se qualifieront pour la Série Mondiale de rugby, prévue à Dubaï en décembre 2025.

Voici la liste des joueuses convoquées :

Lamia Mellouli – Nour Rajeb – Hadel Mrifek – Siwar Ben Henda – Malek Bougaba – Eya Sghaier – Chaima Said – Halima Cherada – Arij Mbarek – Intissar Dhamid – Nour Ayari – Ranim Medouri – Rassila Ati – Rawa Boudabbous – Yasmine Korbi – Nour El Houda Jlaïli – Mariem Hafsia – Ranim Ben Rhim – Islem Ouaili – Yasmine Jlassi – Ahd Rekbi – Chrouk Msabahi – Samah Lahouel – Zaineb Debbeche – Habiba Laâfi – Zahra Chtououi – Sondes Floul – Oumayma Dziri.

Calendrier des matchs du groupe B :

Vendredi 11 avril

15h: Tunisie – Ouganda

Mardi 15 avril

15h: Tunisie – Zimbabwe

Samedi 19 avril

11h: Tunisie – Côte d’Ivoire