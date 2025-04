A l’heure où les enjeux écologiques se conjuguent à ceux de la préservation de la mémoire collective, la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Sfax propose, du 13 avril au 18 mai 2025, une programmation culturelle et ludique autour du thème “Patrimoine et Environnement”, qui consiste en une série d’événements prévus dans des lieux emblématiques de la ville de Sfax, mêlant ateliers, débats, spectacles et expositions.

Le coup d’envoi sera donné le 13 avril avec une journée dédiée aux enfants, conjuguant éveil musical, ateliers ludiques et balades à la découverte de sites historiques. Entre Borj Kallel et Borj Kammoun, les plus jeunes exploreront les liens entre nature, patrimoine et jeu, dans une ambiance à la fois éducative et festive.

Le 25 avril, la réflexion s’élargira aux adultes avec une table ronde réunissant experts et habitants autour de la valorisation des Jnens – jardins traditionnels qui façonnent l’identité de Sfax- et des perspectives offertes par l’économie circulaire à travers un échange participatif sur l’avenir durable du patrimoine paysager.

Le 11 mai, les sens seront à l’honneur avec un parcours immersif mêlant produits du terroir, plantes locales, démonstrations artisanales et instants chorégraphiques inspirés par la nature. Ce voyage sensoriel viendra souligner la richesse des ressources locales et leur potentiel artistique.

Du 15 au 18 mai, le salon de l’artisanat et du terroir mettra en lumière les savoir-faire régionaux avec pour point d’orgue de cette célébration, un grand spectacle d’échecs vivants en plein air.