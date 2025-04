Les thématiques de la rareté des ressources en eau et le risque de manque d’eau extrême sont rarement abordées dans les productions télévisuelles pendant le mois de ramadan dans le monde arabe.

Une première en Tunisie! “Ragouj El Kenz” (Ragouj, le Trésor), un feuilleton réalisé par le jeune Abdelhamid Bouchnak, et diffusé durant Ramadan 2025, sur une chaîne de télévision privée tunisienne, a réussi à attirer l’attention des Tunisiens, sur ce problème de rareté de l’eau. Entre rires et larmes, les personnages de cette série de 22 épisodes ont transporté les téléspectateurs dans un autre monde fait de peur et d’espoir d’un avenir meilleur.

Pendant ce mois, où les sitcoms et les feuilletons de divertissement rythment les soirées des Tunisiens, placer l’accès à l’eau au cœur des défis auxquels sont confrontés les personnages de cette série télévisée, constitue une belle initiative, selon le ministère de l’Agriculture et des Ressources en eau.

Par ailleurs, pour la première fois, ce département a honoré l’équipe d’un feuilleton et son réalisateur, lors d’une cérémonie officielle tenue le mardi 25 mars dernier.

Il s’agit d’une distinction pour la pertinence de la thématique de ce feuilleton, qui ne s’est pas contenté de divertir, mais a éveillé la conscience collective, en alertant et en transmettant, à la fin, un message fort et choquant : le manque extrême d’eau en Tunisie est fort possible! La solution réside dans la préservation et la protection de cette ressource vitale.

“La problématique de l’eau, sa rationalisation et sa préservation sont des sujets d’actualité qui touchent tous les Tunisiens. “, avait souligné le ministre de l’Agriculture, lors de la remise du prix à l’équipe du feuilleton.

Dans le monde, beaucoup de films ont abordé la thématique du réchauffement climatique et ses effets extrêmes tels que les Tsunamis, les inondations, les incendies, la rareté des ressources en eaux et autres.

Que ce soit sous forme de documentaires, de films de science-fiction ou d’anticipation, ces oeuvres, à l’instar de “Waterworld”, qui traite de la montée des eaux à cause de la fonte des glaces, “Mad Max- Fury Road”, qui relate l’histoire d’une guerre sauvage pour l’accès à l’eau et “DARK WATERS”, qui raconte l’histoire vraie de l’avocat Robert Bilott qui a dénoncé les pratiques toxiques de l’entreprise chimique “DuPont”, ont toutes réussi à attirer l’attention d’un large public et à vulgariser et populariser des thématiques restées longtemps élitistes, tels que le réchauffement climatique, les risques de toxicité, la biodiversité et bien d’autres.