Après une première en avril 2024, la comédie musicale “Les merveilles de Disney” ayant réuni sur scène une trentaine d’artistes tunisiens entre interprètes, danseurs, chorégraphes et acteurs, affiche un deuxième retour en 2025 et ce, le samedi 5 avril 2025 au Centre culturel et sportif de la jeunesse d’El Menzah 6, pour deux représentations à 15H00 et 17H00.

D’une durée de soixante minutes, cette comédie mise en scène par Ines Hanana est une co-production entre l’école de danse “Dance Beauty” à la Marsa et le Centre culturel “Cultur’house” Gammarth. Le spectacle raconte l’histoire du rêve d’une petite fille qui voyage à travers le temps pour rejoindre le monde de Disney et rencontrer ses héros magiques, tels que la princesse Elsa, la Petite Sirène, ainsi que les incontournables héros de Star Wars, parmi d’autres surprises.

Les enfants souhaitant prendre des photos sont invités à porter des masques et des costumes spéciaux, informent les organisateurs.