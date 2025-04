Environ 151 alertes citoyennes liées à des problèmes d’accès à l’eau ont été recensées durant le mois de mars 2025, d’après la carte de la soif, publiée jeudi par l’Observatoire Tunisien de l’eau (OTE).

Selon l’Observatoire, 135 coupures et perturbations dans la distribution de l’eau potable non signalées par la SONEDE, ont été enregistrées au cours du mois de mars 2025, en plus de six mouvements de protestation revendiquant le droit d’accès à l’eau.

Le gouvernorat de Gafsa arrive en tête des gouvernorats concernés par ces alertes avec 39 alertes, suivi par le gouvernorat de Sfax avec 24 alertes, selon l’Observatoire.