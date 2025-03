Ce dimanche 30 mars 2025 à 20h45, tous les regards seront tournés vers le Stade Pierre-Mauroy où le LOSC accueille le RC Lens pour un derby du Nord qui s’annonce incandescent. À l’occasion de la 27ᵉ journée de Ligue 1, les deux rivaux historiques s’affrontent dans un duel crucial pour la suite de la saison.

Lille OSC, déterminé à revenir dans la course aux places européennes, voit dans cette confrontation une opportunité de relancer sa dynamique. Malgré un parcours en dents de scie, les Dogues comptent sur l’appui de leur public pour renouer avec la victoire face à un adversaire qu’ils connaissent bien.

En face, le RC Lens débarque avec une confiance retrouvée. Solides depuis le début de la saison, les Sang et Or visent un résultat fort pour conforter leur ambition d’accrocher le haut du classement. Leur régularité et leur collectif bien huilé pourraient faire la différence dans un match où chaque détail compte.

Où se jouera le match Lille – Lens ?