Un nouveau succès médical a été réalisé, mercredi dernier, à l’hôpital universitaire Abderrahmane Mami à l’Ariana.

Selon un communiqué du ministère de la santé, l’équipe médicale a eu recours, pour la première fois en Tunisie et dans les hôpitaux publics, à la Cryobiopsie pulmonaire

En effet, il s’agit d’une technique moderne, qui se fait par endoscopie sans chirurgie et qui consiste à prélever les échantillons du tissu pulmonaire de manière sécurisée et précise, tout en réduisant les complications et les coûts par rapport à la chirurgie traditionnelle, d’après le communiqué.

La même équipe a également réussi à utiliser pour la première fois la technique de Cryo debulking dans les hôpitaux publics pour retirer des tumeurs pulmonaires et éliminer les rétrécissements des bronches. L’intervention a permis la récupération du poumon droit, qui ne respirait pas avant l’opération.

“Ces réalisations confirment le développement des services de santé publique en Tunisie et l’adoption de techniques innovantes au service des patients”, souligne le ministère de la santé.