Une mise à jour a été apportée aux échantillons de l’indice “TUNINDEX”, des indices sectoriels et de l’indice “TUNINDEX20” par le Comité des Indices Boursiers réuni le 27 mars 2025, a fait savoir, vendredi, la Bourse de Tunis.

D’après la BVMT, à compter du mercredi 2 avril 2025, la société TELNET HOLDING intègre l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels « 9000 – Technologie » et « 9500 – Technologie». La société SANIMED intègre, également, l’indice TUNINDEX et les indices sectoriels « 2000 – industries» et « 2300 – Bâtiment et Matériaux de Construction».

Le Comité des Indices Boursiers a, en outre, décidé de mettre à jour, à partir du 2 avril 2025, l’échantillon de l’indice TUNINDEX20, l’indicateur de mesure du rendement des vingt plus grandes capitalisations boursières les plus liquides sur le marché.

Ainsi, la société UNIMED quitte l’indice TUNINDEX20 alors que la société ICF l’intègre. L’échantillon de l’indiceTUNINDEX20 sera, ainsi, composé des valeurs suivantes : AMEN BANK, ATB, ATL, ATTIJARI BANK, BIAT, BNA, BT, CARTHAGE CEMENT, CITY CARS, DELICE HOLDING, EURO-CYCLES, ICF, ONE TECH HOLDING, POULINA GP HOLDING, SAH, SFBT, SOTUVER, STB, TPR et UIB.

Il est rappelé que la composition des indices TUNINDEXprice20 et TNVWAP20 est la même que celle de l’indice TUNINDEX20.