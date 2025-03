Le N.5 mondial et sextuple vainqueur du tournoi, Novak Djokovic s’est qualifié, jeudi, pour le dernier carré du Masters 1000 de Miami, devenant à 37 ans et 10 mois le demi-finaliste le plus âgé dans cette catégorie de tournois créée en 1990.

L’ex-N.1 mondial serbe s’est imposé 6-3, 7-6 contre l’Américain Sebastian Korda (25e) et affrontera, vendredi en demi-finales, le Bulgare Grigor Dimitrov (15e), qualifié dès mercredi.

Avant Djokovic, le demi-finaliste le plus âgé en Masters 1000 était son ancien rival suisse Roger Federer, demi-finaliste à Miami en 2019 à 37 ans et 7 mois.

Champion olympique en 2024, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est en quête à Miami d’un 100e titre sur le circuit ATP, qui le rapprocherait des 103 sacres de Federer et des 109 de Jimmy Connors, joueur le plus titré de l’histoire sur le circuit masculin.