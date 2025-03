Red Path (Les enfants Rouges), Tanit d’or des 35èmes JCC, parmi quatre films tunisiens au programme du Festival du film arabe de Malmö (MAFF) qui aura lieu dans sa 15ème édition du 29 avril au 5 mai 2025, dans la ville de Malmö en Suède.

Le MAFF a dévoilé, jeudi, la liste des films au programme et des membres du jury des sections compétitives pour longs et courts métrages.

« Red Path» film de fiction de Lotfi Achour et «Sudan, Remember Us» documentaire de Hind Meddeb sont retenus dans la Compétition des longs métrages composée de 12 films.

Lors des 35èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 14-21 décembre 2024), « Red Path»” a remporté le Grand prix du festival le prix du public, ex aequo, avec le film syrien “Salma” de Joud Said.

«On The Edge» (Bord à bord) fiction de Sahar El Euchi, lauréat du Tanit de Bronze aux JCC 2024, est parmi une sélection de 11 films dans la compétition des courts métrages.

Le jury de la Compétition des longs métrages comprend l’actrice libanaise Takla Chamoun, le producteur marocain Karim Aitouna, la réalisatrice égyptienne Hala Khalil, la réalisatrice saoudienne Hind Al Fahhad et le producteur irakien Shaker K. Tahrer.

Le jury de la compétition des courts métrages est composé de la réalisatrice émiratie Aisha Alzaabi, la productrice égyptienne Sherin Magdy et l’acteur jordanien Monther Rayhnah.

«The Bridge» (Le pont) de Walid Matta, prix du meilleur long métrage de fiction de la compétition nationale aux JCC 2024, figure dans la section non compétitive « Arabian Nights » avec un film saoudien, «Il Signor» d’Aymen Khoja.

D’autres longs-métrages arabes récompensés aux JCC figurent dans la compétition notamment «Arzé» de la Libanaise Mira Shaib et “Salma” de Joud Said.

Le programme comprend 35 films (23 longs métrages et 12 courts métrages) produits par 12 pays arabes, avec des coproductions de 10 pays occidentaux. En plus des deux sections compétitives et Arabian Nights, le festival propose des Projections Spéciales, Scolaires et Familiales.

Le célèbre acteur égyptien Ahmed hilmy sera l’invité d’honneur du MAFF. Le film d’ouverture sera « Passing Dreams » du réalisateur palestinien Rashid Masharawi, coproduction entre la Palestine, la Suède, l’Arabie Saoudite et la France.

Le fondateur et président exécutif du Festival du Film arabe de Malmö, le suédois d’origine palestinienne Mouhamad Keblawi, a commenté le line-up de cette 15ème édition qui « rassemble une sélection des meilleures productions cinématographiques arabes récentes, reflétant la diversité culturelle et la richesse créative des cinéastes arabes ». Il a présenté une programmation « mettant en vedette des films puissants avec des thèmes fascinants et des visions de réalisateurs distinctives ».

Le festival a décidé d’élargir les projections vers d’autres villes en dehors de Malmö, Lund et Landskrona, et ce partant de « son engagement à élargir le dialogue cinématographique et à faire connaître les films arabes à un public plus large ».

Le MAFF promet une édition « remplie d’excellence artistique et de discussions significatives, renforçant la position de Malmö en tant que plateforme clé pour le cinéma arabe en Europe. »

Fondé en 2011, le MAFF (Malmö Arab Film Festival) est devenu l’un des plus importants festivals dédiés au cinéma arabe en Europe. Le festival sert de plateforme aux cinéastes arabes pour présenter leur travail, s’engager dans un dialogue interculturel et se connecter avec des professionnels internationaux de l’industrie.

Listes complète des films dans la sélection officielle du MAFF 2025 :

Compétition des longs métrages

«Arzé» de Mira Shaib (Liban, Egypte, Arabie Saoudite)

«Diaries from Lebanon» de Myriam El Hajj (Liban, France, Qatar, Arabie Saoudite)

«Everybody Loves Touda» de Nabil Ayouch (France, Maroc, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Norvège)

«Front Row» de Merzak Allouache (Algérie)

«Norah» Tawfik Alzaidi (Arabie Saoudite)

« Red Path» de Lotfi Achour (Tunisie, France, Belgique, Pologne, Arabie Saoudite, Qatar)

«Songs of Adam» d’Oday Rasheed (Irak, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Etats Unis d’Amérique)

«Sudan, Remember Us» de Hind Meddeb (Tunisie, France, Qatar)

«Thank You for Banking With Us!» de Laila Abbas (Palestine, Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar, Egypte)

«The Brink of Dreams» de Nada Riyadh et Ayman El Amir (Egypte, France, Danemark, Qatar, Arabie Saoudite)

«The Tale of Daye’s Family» de Karim El Shenawy (Egypte, Arabie Saoudite)

«Yalla Parkour» d’Areeb Zuaiter (Suède, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite)

Competition des courts métrages

«Abu Judy» d’Adel Ahmed Yehia (Egypte)

«Bougainvillea» de Yasir Faiz (Egypte, Soudan)

«Chikha» d’Ayoub Layoussifi, Zahoua Raji (Maroc, France)

«Last Drops of Water» de Chasib Al-Naima (Irak)

«Loss» de Rami Al-Kassab (Egypte, Syrie)

«Mera, Mera, Mera» de Khaled Zidan (Arabie Saoudite)

«Nya» d’Imene Ayadi (France, Algérie)

«On The Edge» de Sahar El Echi (Tunisie)

«One Last Time» de Karim Rahbani (Liban)

«The Hand of the Creator» de Gloria Njeim (Jordanie)

«Upshot» de Maha Haj (Palestine, Italie, France)

Arabian Nights

«The Bridge» de Walid Mattar (Tunisie, France)

«Il Signor» d’Aymen Khoja (Arabie Saoudite)

Séances spéciales

«The Bad Son» de Ghatfan Ghanoom (Syrie)

«Aziz Epoch» de Basim Sabah Al-Basim (Suède, Irak)