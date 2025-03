Le projet d’Amélioration des Performances des réseaux de distribution de l’eau et de recherche des fuites, mis en œuvre depuis une année, a permis d’économiser 10 mille mètres cubes par jour, soit environ la consommation de 70 mille personnes par jour, a indiqué, mardi, le Directeur central chargé de l’économie de l’eau à la SONEDE, Chawki Ben Mansour.

Intervenant lors d’une rencontre sur « la gestion de la demande en eau entre la réduction des pertes et l’utilisation des eaux non conventionnelles », organisée au ministère de l’Agriculture, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’eau, le responsable a indiqué que ce projet, qui s’étale sur cinq ans, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la SONEDE dans le domaine de l’économie de l’eau.

Ce projet a pour objectifs d’améliorer les indicateurs d’efficacité technique, essentiellement, la rentabilité des réseaux ce qui permettra de réduire les pertes de l’eau, de préserver les ressources hydrauliques disponibles et de généraliser la comptabilisation au niveau des systèmes hydrauliques et des réseaux.

Financé à hauteur de 70% par la Banque allemande de développement (KfW,) et de 30 % par le budget de l’État, ce projet vise à développer le domaine de l’économie de l’eau, tout en formant des techniciens pour les 7 districts concernés (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabès et Médenine et Tataouine) en attendant d’inclure, également, la région du Grand Tunis et de Sfax, a-t-il souligné.

Ben Mansour a, en outre, ajouté que le projet d’Amélioration des Performances des réseaux de distribution d’eau et de recherche des fuites œuvre, essentiellement, à rénover les réseaux délabrés (1 000 km de réseaux de distribution), les canalisations d’adduction de 600 mm et 1 000 mm, et l’acquisition d’équipements et de logiciels de contrôle, ainsi, que l’achèvement de la numérisation des réseaux et leur intégration dans le système géographique.

Le Directeur central chargé de l’économie de l’eau à la SONEDE a fait savoir que jusqu’à ce jour, environ 5 500 km du réseau ont été numérisés et que des applications ont été intégrées pour permettre la gestion des composants de l’infrastructure, le suivi des ruptures et des fuites, ainsi que la gestion des créances liées à la consommation de l’eau et l’amélioration du rythme de recouvrement.