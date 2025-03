Le Portugal a réussi à se hisser à la demi-finale de la Ligue des Nations, en battant le Danemark, dimanche à Lisbonne, par le score de 5 buts à 2.

Battue jeudi à Copenhague par un but à zéro, les portugais ont dû patienter jusqu’à la 38ème minute pour égaliser sur le score des deux matchs, suite à un but contre son camp du défenseur Joachim Andersen, avant de se faire rejoindre au score grâce à Rasmus Christensen (56e) et passer devant à nouveau grâce à Cristiano Ronaldo (72e).

Le milieu offensif danois, Christian Eriksen, a tenté de garder les chances de son équipe dans ce duel en marquant à la 76e minute.

Mais deux réalisations de Francisco Trincao (86 et 91 e) et un but de l’attaquant Gonçalo Ramos (115e) en prolongation auront scellé le sort de la rencontre en faveur des Portugais, qui défieront en juin prochain l’Allemagne pour une place en finale de la Ligue des nations.