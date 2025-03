Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a appelé, vendredi, les entreprises tunisiennes à prendre part à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), l’événement incontournable du commerce continental qui se tiendra du 4 au 10 septembre 2025 en Alger (Algérie).

Organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l’IATF a pour objectif de fournir une plate-forme unique pour faciliter l’échange d’informations sur le commerce et l’investissement afin de soutenir le développement du commerce et des investissements intra-africains, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf).

L’IATF rassemble des acteurs continentaux et mondiaux pour présenter et exposer leurs biens et services et pour explorer les opportunités commerciales et d’investissement sur le continent.

Cette foire réunit plus de 1 600 exposants et de 35 000 visiteurs professionnels issus de tout le continent, garantissant ainsi un accès aux marchés à fort potentiel.

La date limite d’inscription est fixée pour le 26 mars 2025.