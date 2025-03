« Ibn Khaldoun, une pensée pour notre temps » est l’intitulé de la deuxième séance du séminaire « Dynamiques économiques au Maghreb au regard des sciences sociales » qu’abritera, le jeudi 27 mars, à 21h00, la bibliothèque diocésaine de la Médina de Tunis.

Ce rendez-vous est organisé par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Université Tunis El Manar et l’Association des économistes tunisiens.

Abdelhamid Larguèche, Professeur émérite en histoire et patrimoine (UMA) et Elyès Jouini, Professeur d’économie – Université Paris Dauphine-PSL sont les intervenants à cette rencontre qui sera modérée par Mohamed Ali Marouani, MCF en économie, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Ibn Khaldoun, une pensée pour notre temps » est une rencontre axée sur la pensée d’Ibn Khaldoun, grande figure de la pensée arabe et auteur de La Muqaddima qui englobe de larges dimensions de la vie humaine tant sur le plan social que politique et culturel. Cette œuvre universelle était à l’origine de l’émergence de la Sociologie humaine qui sert à comprendre le comportement humain.

Notons qu’Abdelhamid Larguèche est le président du Comité de soutien pour l’inscription de la Muqaddima dans le registre de « La Mémoire du Monde ». Des universitaires et des chercheurs tunisiens et étrangers, membres du Comité oeuvrent pour la réalisation de ce projet en guise de reconnaissance à l’importance de l’œuvre du père de la sociologie et l’impact universel de “La Muqaddima”.

Il y a près d’un an, le collectif avait lancé un appel dans lequel il « propose l’inscription conjointe de la Muqaddima sur le registre de la ‘Mémoire du Monde’ par tous les partenaires du Monde qui conservent ses manuscrits, qui les ont traduites, diffusées ou simplement valorisées par un travail critique ou analytique comme patrimoine en partage pour toute l’humanité ».

Ibn Khaldoun (27 mai 1332-17 mars 1406), de son nom complet Abderrahman Ibn Khaldoun al-Hadrami, est un philosophe, historien, économiste et sociologue arabe natif de Tunis, à l’époque des Hafsides. Son œuvre colossale est une référence en matière de philosophie, d’histoire et de littérature.

Ibn Khaldoun a passé la majeure partie de sa vie dans la maison familiale à la Médina de Tunis, à la rue Tourbet el Bey, et a étudié à l’école du quartier à, Masjed el Qoba, puis à la grande Mosquée Zitouna. Cet érudit descendant d’une grande famille andalouse a vécu près de 25 ans en Egypte où il est mort à l’âge de 74 ans.

“La Muqaddima” ou les “Prolégomènes à l’Histoire Universelle” est l’un des ouvrages les plus importants d’Ibn Khaldoun, considéré comme étant le précurseur de la sociologie. Elle écrite en 1377 sur quatre ans au cours de ses multiples voyages entre la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et l’Egypte et plusieurs copies ont été offertes aux émirs de ces pays.

Les thèmes abordés dans “La Muqaddima” sont parfaitement ordonnés avec une introduction et six grands chapitres (abwab) qui se subdivisent à leur tour en plusieurs sections avec des sources écrites grecques, byzantines, et musulmanes. Elle est considérée comme une œuvre indépendante à caractère encyclopédique englobant l’ensemble des connaissances du XIVe siècle dont la géographie, la philosophie, l’histoire, l’économie, la sociologie, la politique, l’urbanisme, la médecine, et même le développement durable.