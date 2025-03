L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) appelle les Etats partie de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel – dont la Tunisie fait partie-, à soumettre leurs candidatures aux Listes de la Convention, ainsi que pour les propositions au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde et les demandes d’assistance internationale combinées aux inscriptions à la Liste de sauvegarde urgente, qui seront examinées par le Comité intergouvernemental en 2026.

Les candidatures doivent être soumises avant le lundi 31 mars 2025 (17h00 GMT), en utilisant les formulaires disponibles en ligne pour le cycle 2026.

Les candidatures devront être soumises électroniquement (à l’exception du formulaire ICH-07 vidéo et du formulaire ICH-07 photo) à l’adresse e-mail suivante ICH.nominations@unesco.org. Les copies papier des candidatures avec signatures originales peuvent être envoyées par courrier postal au Secrétariat (à l’attention de Mme Josiane Poivre, Entité du patrimoine vivant, Secteur de la culture, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France) en parallèle, et, avant ou après la date limite.

Toutes les informations sur les formulaires relatifs aux candidatures, propositions, demandes d’assistance, demande d’accréditation et rapports périodiques sont disponibles sur le lien suivant : httpss://ich.unesco.org/fr/formulaires

Tout État partie peut demander une assistance internationale au Comité intergouvernemental qui priorisera les demandes de soutien émanant des pays en voie de développement (paragraphe 10 des Directives opérationnelles). Conformément aux paragraphes 33 et 34 des Directives opérationnelles et à la décision 17.COM 15 du Comité, jusqu’à 60 dossiers seront examinés lors de la vingtième session du Comité intergouvernemental en novembre/décembre 2026.

Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel octroie une assistance du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour des activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel telles que définies dans la Convention dont la sauvegarde des éléments sur la Liste de sauvegarde urgente, la préparation d’inventaires ainsi que le soutien de programmes, projets et activités visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau national, sous-régional et régional.

L’assistance octroyée par le Comité peut prendre différentes formes, parmi lesquelles la mise à disposition d’experts et de formations, l’élaboration de cadres normatifs ou d’autres formes d’assistance financière et technique.

La Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a été adopté lors de la 32ème session de la Conférence générale de l’UNESCO, réunie à Paris du 29 septembre au 17 octobre 2003. La Convention a pour but : la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés, la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ainsi que la coopération et l’assistance internationales.

Le « patrimoine culturel immatériel » désigne les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.