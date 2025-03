La mise en œuvre du plan de sauvetage de la plateforme pétrolière échouée au large d’El Houichet à Bizerte débutera la semaine prochaine, d’après un responsable régional.

Le responsable a déclaré au correspondant de l’agence TAP, qu’un deuxième navire de remorquage turc « Rota Salvor SPM Néel Pratap 180» a été ramené ce week-end pour remorquer la plateforme échouée, avec le remorqueur principal qui se trouve actuellement aux environs de la plateforme, avec un équipage de 20 membres à bord.

Il a ajouté que le deuxième remorqueur a obtenu une autorisation de navigation, en attendant l’achèvement de certaines procédures administratives liées à l’information des autorités régionales et sécuritaires, pour se diriger ensuite vers le site de la plateforme pétrolière et commencer à la faire flotter pour la remorquer vers les côtes turques, où elle sera complètement démantelée.

L’incident de la plate-forme pétrolière a fait l’objet d’un suivi de la part de toutes les autorités centrales concernées, qui étaient attentives à la préservation des droits et intérêts de l’Etat tunisien.

Le 12 janvier 2025, un remorqueur turc et son équipage ont été secourus au large de la région de Houichet à Bizerte, après que les câbles de remorquage se soient rompus en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Les forces de l’armée de mer tunisienne, la garde côtière et l’Office de la marine marchande et des ports, en collaboration avec les structures le port commercial de Menzel Bourguiba, ont pris les mesures nécessaires pour sécuriser le remorqueur et son équipage dans la zone exposée au large de la ville de Bizerte, où le remorqueur a pu accoster sans dégâts.

A cet égard, l’équipage de la plateforme flottante, remorquée, spécialisée dans le forage de puits de pétrole et active actuellement au large de Houichet dans la région de Bizerte-Sud, a rassuré quant à tout éventuel risque environnemental, étant donné l’absence de toute matière pétrolière ou autre substance pouvant nuire au milieu marin.

Faisant cap sur la Turquie en provenance du Portugal, le remorqueur turc tractait une plateforme flottante près des côtes de Ras Angela, lorsque le câble de remorquage a cédé en raison des intempéries caractérisées par des roulis de vagues et des courants marins, obligeant le capitaine du remorqueur à solliciter une aide d’urgence aux services tunisiens.