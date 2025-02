Les efforts se poursuivent pour retirer du site, la plateforme pétrolière échouée au large de la région de Houichet, dans la délégation de Bizerte Sud, et permettre son remorquage vers un port en Turquie, où elle sera démantelée.

A cet égard, l’opérateur responsable du navire de remorquage a soumis un rapport aux autorités tunisiennes sur les mesures de déplacement de la plateforme pétrolière, a indiqué une source locale responsable à l’Agence TAP.

Dans ce même contexte, une réunion élargie a été convoquée, hier mardi au siège de la secrétariat général des affaires maritimes, en présence de la totalité des représentants des autorités tunisiennes concernées, au cours de laquelle, le dossier a été débattu sous tous ses aspects.

Il en ressort de la réunion que l’opérateur exprimé sa pleine disponibilité pour lancer l’opération de remorquage de la plateforme, sollicitant la facilitation des procédures douanières liées aux moyens et équipements nécessaires au plan de retrait.

Les autorités tunisiennes se montrent particulièrement attentives à la préservation des droits de l’État tunisien en détails et en toutes ses implications, en traitant le dossier à travers plusieurs comités et équipes opérant au double niveau juridique et environnemental.