A l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, le département des arts de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, organise une causerie poétique intitulée “La poésie et la créativité artistique à l’ère de l’intelligence artificielle”, le vendredi 21 mars 2025, de 21h00 à 23h30, à Beit al-Hikma.

Animée par la professeure Rachida Triki, cette rencontre tente d’explorer les bouleversements qu’induit l’essor des nouvelles technologies, en particulier l’intelligence artificielle (IA), sur l’acte créatif.

Dans un monde où les algorithmes standardisent les formes et remettent en question la singularité de la création, la poésie servira de prisme pour interroger ces mutations. Quel sera désormais le rôle du poète face aux machines génératives capables de produire du texte en simulant la pensée? L’émotion humaine peut-elle survivre à l’automatisation du langage ? La poésie deviendra-t-elle un refuge, un espace de résistance ou, au contraire, un terrain fertile pour réinventer notre rapport à l’inspiration, à la sensibilité et à l’originalité ?

Pour nourrir cette réflexion, la causerie réunira plusieurs intervenants de profils variés, notamment des chercheurs, académiciens et artistes pour ne citer que le poète, essayiste, chercheur et ancien professeur de littérature française aux Universités de Tunis et de La Manouba Kamel Gaha, le professeur et docteur en intelligence artificielle Khaled Ghedira ainsi que le peintre Naceur Ben Cheikh et l’homme de cinéma, le réalisateur Hichem Ben Ammar.

Célébrée chaque année le 21 mars, la Journée mondiale de la poésie met à l’honneur l’une des formes d’expression et d’identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l’humanité.

Proclamée en 1999 par l’Unesco afin de promouvoir la diversité linguistique à travers l’expression poétique dans le monde entier, la Journée constitue également une occasion, selon l’Unesco, pour rendre hommage aux poètes, de raviver la tradition orale des récitals de poésie et d’encourager la lecture, l’écriture ainsi que l’enseignement de la poésie qui, pratiquée à travers l’histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents, parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix.