Une veillée ramadanesque se tiendra demain samedi au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pour discuter des défis des médias sportifs en Tunisie. L’événement abordera les questions d’éthique professionnelle, de chronique sportive, de violence dans les stades et des limites floues entre ces domaines.

Les débats qui débuteront à 20h30, porteront sur les limites des médias et de la communication dans la presse sportive, la responsabilité dans le traitement des questions sportives et ses défis, ainsi que l’impact du “chroniqueur” sportif sur le paysage médiatique sportif. La relation entre les médias sportifs et les groupes de supporteurs sera également examinée.

Cette rencontre réunira des représentants du Syndicat national des journalistes tunisiens, de l’Association tunisienne de la presse sportive, de la Fédération tunisienne de football, ainsi que plusieurs journalistes sportifs.