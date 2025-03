Dans le cadre de ses activités ramadanesques, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) organise, dans la soirée du dimanche 16 mars 2025 (22H00), une rencontre académique consacrée exclusivement à la présentation des publications scientifiques du Palais Ennejma Ezzahra, dont l’une des missions, outre l’édition phonographique, est la promotion et la diffusion de publications, d’études, de recherches et de monographies consacrées à la musique tunisienne, mais aussi aux musiques arabe et méditerranéenne.

A cette occasion, l’ouvrage collectif “Biographie et œuvres musicales de Mohamed Triki” sera mis en avant, comme exemple, lors d’une rencontre-débat, animée par le musicien-musicologue Anis Kalibi, le coordinateur scientifique du livre, avec la participation des professeurs Hichem Badrani, Makram Ansari et Mohamed Hédi Ben Jaafar.

Coédité par le CMAM et les Editions Sotumédias en 2021, cet ouvrage collectif rédigé en langue arabe retrace à travers 180 pages le parcours artistique de feu Mohamed Triki (1899-1998) à travers la scène musicale tunisienne du 20ème siècle, avec toutes les transformations qui s’y sont produites, les techniques utilisées pour la documentation, les enregistrements et la diffusion musicale ainsi que les différents modèles, styles musicaux et méthodes de compositions qui y ont circulé.

L’artiste, violoniste, compositeur (notamment de la musique du premier film musical tunisien et le premier réalisé en arabe en Tunisie en 1939 par le réalisateur français Jean-André Kreuzi) et chef d’orchestre Mohamed Triki, à la fois acteur et témoin de son époque, a marqué la culture musicale des Tunisiens par une vision esthétique qui a façonné l’identité de la musique tunisienne. L’ouvrage transcende la fragilité de la mémoire, consolide la place de Mohamed Triki dans l’imaginaire collectif et valorise son héritage artistique qui a impacté la musique maghrébine et arabe tout en expliquant et documentant l’importance de ses œuvres.