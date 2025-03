L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé un guide intitulé « Pour un environnement sûr pour les femmes journalistes en Tunisie », élaboré en collaboration avec le Programme d’appui de l’Union européenne pour les médias tunisiens et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Le guide, dont le lancement coïncide avec la Journée internationale de la femme le 8 mars, vise à promouvoir la sécurité et la dignité des femmes journalistes afin de leur fournir un environnement professionnel sûr et inclusif, a déclaré Neji Bghouri, conseiller pour les programmes d’information et de communication de l’UNESCO en Tunisie, dans une déclaration à la TAP.

Il s’agit de promouvoir la liberté de presse et d’expression et la diversité des voix médiatiques dans le pays, a-t-il ajouté.

Le guide, qui constitue une référence essentielle pour aider les médias et les femmes journalistes à créer un environnement professionnel sûr et équitable, comprend trois parties.

La première partie est centrée sur « La protection des femmes journalistes par la loi » et comprend les différentes législations et chapitres juridiques qui protègent les femmes journalistes dans l’exercice de leurs fonctions.

La deuxième partie traite de la « protection des femmes journalistes de la loi » et comprend les différentes lois qui peuvent être utilisées contre les femmes journalistes.

La troisième partie traite de l’autoprotection des femmes journalistes et rappelle aux femmes journalistes la nécessité de respecter l’éthique professionnelle.