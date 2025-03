Le manque de sommeil nuit à la santé physique et mentale en plus d’augmenter le risque de maladies cardiaques, de l’augmentation de la tension artérielle, de diabète et fait baisser les défenses immunitaires, souligne le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de la Santé souligne que le sommeil de qualité n’est pas un luxe, il est vital pour la santé.

Dormir moins de 7 heures par jour affaiblit le système immunitaire, car le manque de sommeil réduit la capacité du corps à combattre les virus et les bactéries.

Le manque de sommeil augmente, aussi, le risque des accidents vasculaires cérébraux, car un sommeil insuffisant augmente le niveau du mauvais cholestérol et la pression artérielle, ajoute la même source.

Le manque de sommeil provoque une surproduction des hormones, ces dernières perturbent le métabolisme de glucose ce qui favorise le risque d’obésité outre les troubles mentaux et psychologiques tels le stress, la dépression et l’anxiété.

Le manque de sommeil affecte aussi la concentration et la mémoire, car un sommeil perturbé altère les performances mentales et les fonctions cognitives entraînant une augmentation des niveaux de stress et de fatigue, qui affectent l’humeur.

Pour avoir un sommeil réparateur, le ministère de la Santé recommande de se lever et de se coucher à des horaires réguliers, même les jours fériés, de préférence entre 22 heures et 6 heures du matin, d’éviter la caféine et les boissons énergisantes au moins 6 heures avant le coucher.

Le ministère insiste sur l’importance de réduire l’utilisation des écrans et appareils électroniques avant de dormir, car la lumière bleue perturbe la production de la mélatonine, hormone responsable du sommeil. De même, il est important de créer un environnement favorable à un sommeil de qualité en maintenant la chambre sombre, calme et bien ventilée.

Le ministère a, par ailleurs, rappelé la nécessité de pratiquer des exercices de relaxation tels que la méditation et la respiration profonde avant de dormir et d’éviter les plats gras et sucrés le soir, car ils gênent la digestion et affectent le sommeil.

L’exercice régulier contribue également à assurer un sommeil sain, mais il est important d’éviter de faire des exercices intenses justes avant de se coucher.