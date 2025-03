La 24e journée de Ligue 1 tunisienne a tenu toutes ses promesses avec des matchs décisifs pour la course au titre et la lutte pour le maintien.

L’Étoile du Sahel chute à domicile

L’Étoile du Sahel a connu une désillusion à Sousse en s’inclinant face à l’ES Zarzis (0-1). Un but de Seif Saber (44e) permet aux Zarzissiens de passer devant l’ESS au classement (4e, 47 pts), alors que les protégés de Mohamed Mkacher restent 5es avec 46 points.

L’US Monastir s’accroche à l’Espérance ST

Les Monastiriens poursuivent leur excellent parcours sous la houlette de Faouzi Benzarti. Grâce à un but de Hazem Mastouri (36e), l’USM l’a emporté face à l’Olympique de Béja (1-0) et reste en embuscade à la 2e place (50 pts), à seulement deux longueurs du leader espérantiste (52 pts).

Le Stade Tunisien enchaîne, Gafsa s’enfonce

Au Bardo, le Stade Tunisien a confirmé sa bonne forme en dominant l’EGS Gafsa (2-1). Khalil Ayari (11e) et Ghazi Ayadi sur penalty (81e) ont fait la différence, malgré un but tardif d’Ali Ajmi (92e). Avec 43 points, les Bardolais restent en course pour une place africaine, tandis que Gafsa (15e, 16 pts) est plus que jamais en danger.

L’Espérance ST maintient le cap, le Club Africain cale

Les Sang et Or ont évité le pire en arrachant un nul contre l’US Ben Guerdane (1-1) grâce à un penalty de Youcef Belaïli (89e). De son côté, le Club Africain a concédé un triste 0-0 face à l’AS Soliman.

Métlaoui assure, la JS Omrane en difficulté

L’ES Métlaoui a battu la JS Omrane (1-0) sur un but de Nassim Chachia (59e), consolidant sa 7e place (35 pts). Omrane (12e, 21 pts) reste proche de la zone rouge.