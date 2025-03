Six accords ont été signés entre les représentants des structures en charge des victimes et martyrs des attaques terroristes (militaires, auxiliaires des forces de sécurité intérieure et de la douane et civils) et le président-directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS). La cérémonie de signature, organisée jeudi par la Fondation Fidaa, marque le neuvième anniversaire de l’épopée héroïque de Ben Guerdane du 7 mars 2016.

Selon un communiqué publié ce vendredi, ces accords visent à reconstruire le parcours professionnel des victimes et martyrs des attaques terroristes. Ils prévoient notamment le transfert de pensions complémentaires aux ayants droit, ainsi que le versement de pensions compensatoires aux parents de martyrs célibataires. Les promotions et avancements professionnels attribués aux martyrs seront également maintenus comme s’ils étaient encore en vie, tandis que les victimes mises à la retraite pour incapacité physique conserveront leurs droits comme si elles étaient toujours en service.

La signature de ces accords constitue un témoignage de reconnaissance pour les sacrifices consentis par les victimes et leurs familles pour la défense de la patrie. Elle vise à apporter un soutien global aux veuves, orphelins et parents survivants, préservant ainsi leur dignité.

Ces accords, précise-t-on dans le communiqué, sont le fruit d’une série de rencontres et de réunions organisées depuis juillet 2023 au siège de la Fondation Fidaa, qui ont permis d’identifier et de résoudre les problèmes pratiques liés à l’application du décret-loi n° 20. Ces efforts ont abouti à la publication de la loi n° 1 du 9 janvier 2025, amendant et complétant le décret-loi initial.

En marge de la cérémonie, un documentaire sur l’épopée de Ben Guerdane a été projeté, rappelant les valeurs d’héroïsme et de sacrifice dans la défense de l’intégrité de la patrie.