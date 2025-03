Dr. Afef Hammami, gériatre a alerté, ce vendredi, sur les conséquences néfastes de l’augmentation du taux de cortisol sur la santé, soulignant l’importance d’appliquer des techniques de respiration profonde et lente pour mieux gérer le stress.

Elle a expliqué à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) que le cortisol, une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales, joue un rôle clé dans la réponse au stress, la régulation du métabolisme et les propriétés anti-inflammatoires. Cependant, un excès de cortisol peut entraîner des effets délétères sur la santé. Parmi les symptômes d’un taux élevé, Dr. Afef Hammami cite l’élévation du taux de sucre dans le sang, la prise de poids, le gonflement du visage et du cou, l’hypertension artérielle, la faiblesse musculaire, l’ostéoporose, les troubles du sommeil et de l’humeur, ainsi qu’une baisse de la réponse immunitaire.

La spécialiste a précisé que le cortisol est libéré en réponse à une menace perçue, provoquant une accélération du rythme cardiaque, une sécheresse buccale, des troubles gastriques et une sensation de panique. Elle a souligné que la respiration profonde peut “tromper” le cerveau en lui faisant croire que la personne est dans une situation confortable, aidant ainsi à réduire les effets du stress.

Dr. Hammami a également mis en garde contre un taux de cortisol trop bas, qui peut causer une hypotension artérielle, une fatigue chronique, des nausées et des changements dans la couleur de la peau. Elle a recommandé d’améliorer la qualité du sommeil, de mieux gérer les situations stressantes et de renforcer la résilience émotionnelle pour préserver un équilibre hormonal sain.

Le cortisol, souvent qualifié d’hormone du stress, est essentiel à la réaction de “combat ou fuite”, une réponse naturelle et protectrice face au danger. Bien qu’une augmentation temporaire puisse fournir un regain d’énergie et de force, un déséquilibre prolongé peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale.