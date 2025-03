Le match entre l’Etoile du Sahel et l’ES Zarzis, qui se déroulera à Sousse ce dimanche, sera l’affiche principale de la 24e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévue ce week-end, et dont l’objectif pour les deux équipes est de se relancer dans la course pour les premières places.

La formation étoilée, après avoir vu sa victoire sur tapis vert contre l’EGS Gafsa annulée par la Commission d’Appel, se trouve désormais à la 4e place avec 46 points, à deux longueurs de son adversaire du jour. L’équipe espère décrocher les trois points pour garder ses chances d’obtenir l’une des deux premières places, synonymes d’une qualification en Ligue des champions. Elle pourra compter sur l’avantage du terrain, du soutien de ses supporters, ainsi que sur le retour de suspension de Oussama Abid et Houssem Ben Ali, sans oublier la participation probable de Nassim Hnid, qui vient de se remettre d’une blessure.

De son côté, l’ES Zarzis, dirigée par son nouvel entraîneur Ghazi Ghrairi, se rendra à Sousse avec l’ambition de remporter sa deuxième victoire consécutive qui lui permettrait de dépasser son adversaire au classement et de poursuivre sa route vers une compétition internationale.

L’Espérance de Tunis, leader avec 51 points, aura l’occasion de renforcer sa position en tête du classement lors de la réception de l’US Ben Guerdane, 14e place avec 17 points. Les coéquipiers de Youcef Blaili, qui vient de purger sa suspension, partent largement favoris pour cette rencontre, grâce à leur attaque redoutable (44 buts inscrits) qui a réussi à marquer lors des 17 derniers matches. Toutefois, ils devront se méfier de l’US Ben Guerdane, une équipe en manque de résultats et déterminée à mettre fin à une série de 10 matches sans victoire pour éviter de sombrer en bas du classement.

L’US Monastir, deuxième avec 47 points, cherchera à retrouver le chemin de la victoire après son match nul à Sfax (0-0), en accueillant l’Olympique de Béja, actuellement 8e avec 28 points. Les hommes de Faouzi Benzarti devront retrouver leur efficacité offensive tout en maintenant leur solidité défensive pour battre une équipe béjaoise qui cherche à se rétablir après trois défaites consécutives, afin de conserver sa place dans le milieu du tableau.

Le Club Africain, 3e avec 46 points, se rendra chez à l’AS Soliman, 11e avec 22 points, avec l’espoir de revenir avec les trois points pour consolider ses chances de titre. Cependant, cette mission pourrait être compliquée par une équipe locale qui aura à cœur de réagir après sa lourde défaite (0-4) contre l’EGS Gafsa, afin d’éviter de se retrouver dans une situation plus délicate.

En bas du classement, le CA Bizertin, 10e avec 23 points, recevra l’AS Gabès, 13e avec 18 points, dans un match important pour les deux formations. Les locaux, en pleine dynamique positive, viseront leur troisième victoire consécutive pour se distancer de la zone rouge, tandis que les Gabésiens chercheront à se reprendre après deux défaites successives et éviter de s’enliser vers le bas du classement.

Le programme :

Samedi 8 mars

A Radès :

Espérance ST – US Ben Guerdane

A Bir Bouregba :

AS Soliman – Club Africain

A Bizerte :

CA Bizertin – AS Gabès

A Tataouine :

US Tataouine – CS Sfaxien

Dimanche 9 mars 2025

Au Bardo

Stade Tunisien – EGS Gafsa

A Sousse

Etoile du Sahel – ES Zarzis

A Monastir

US Monastir – O Béja

A Metlaoui

ES Metlaoui – JS Omrane