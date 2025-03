La capacité de traitement de la station d’épuration El Aguila à Gafsa-sud pourrait atteindre 14 mille m3 par jour, a indiqué le directeur d’assainissement à Gafsa, Gliî Saleh.

Il a souligné que l’augmentation de la capacité de traitement est tributaire de l’achèvement du projet de raccordement de Mdhila et El Ksar (cités Echihi et Omar Ben Solimane) à la station d’épuration d’El Aguila, rappelant que les travaux ont atteint un taux d’avancement de 95% et sont réalisés moyennant une enveloppe de 25 millions de dinars.

Saleh a ajouté que la station assure, actuellement, un volume de 11 mille m3 par jour d’eaux usées traitées dont 4 mille m3 destinées à l’irrigation agricole.

Les travaux de raccordement de Mdhila et El Ksar (cités Echihi et Omar Ben Solimane) à la station d’épuration d’El Aguila portent, notamment, sur l’installation de canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales sur une distance de 40 km et l’aménagement de quatre unités d’assainissement.

Ce projet contribuera à améliorer la qualité du raccordement de Mdhila et El Ksar (cités Omar Ben Solimane et Echihi) aux réseaux d’évacuation des eaux usées et à lutter contre les dépotoirs sauvages ainsi que l’extension du taux de couverture du réseau d’assainissement à Mdhila pour passer de 10% à 90%.

Par ailleurs, un projet de réutilisation de 7 mille m3 d’eaux usées par le groupe chimique à Mdhila devrait voir le jour en partenariat avec l’Office National d’Assainissement, ce qui aidera à préserver la nappe phréatique dans la région, a fait savoir la même source.