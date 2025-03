Plus de 200 implantations cochléaire sont effectuées chaque en Tunisie chez les enfants, a fait savoir Bouthaina Hammami Kammoun, spécialiste en Oto-rhino-laryngologie et Chirurgie Cervico-faciale et présidente de la Société Tunisienne d’ORL et Chirurgie Cervico Faciale (STORL).

Dans une déclaration à l’agence TAP, la spécialiste a précisé que ces implantations sont réalisées dans sept centres nationaux à travers le pays (hôpital la Rabta, hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, hôpital Habib Bourguiba de Sfax, hôpital Habib Thameur, hôpital Tahar Sfar de Mahdia, hôpital Charles Nicolle et hôpital Sahloul de Sousse).

La présidente de la STORL a souligné que sur chaque un million de nouveau-nés en Tunisie, 17 souffrent d’une déficience auditive nécessitant un traitement d’où l’importance du dépistage précoce.

Par ailleurs, l’âge idéal pour une implantation cochléaire est de trois ans pour les enfants atteints d’une surdité sévère qui ne peut être corrigée par des prothèses auditives, a-t-elle signalé faisant remarquer que l’implantation cochléaire coûte entre 45 mille et 65 mille dinars tunisiens.

En outre, la spécialiste met en garde contre l’utilisation tardive des prothèses auditives.