A l’occasion de la journée mondiale de l’audition (le 03 mars de chaque année), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a présenté deux nouveaux outils. Le premier est une norme mondiale, fondée sur des données probantes, pour une écoute sans risque dans le domaine des jeux vidéo et des sports électroniques, établie par l’OMS et l’Union internationale des télécommunications.

Le second est un module sur l’écoute intelligente, à inclure dans les programmes éducatifs des écoles.

L’OMS précise, dans une publication diffusée sur son site web, que ces outils sont le fruit d’un constat : les enfants et les jeunes sont souvent exposés à des niveaux sonores élevés pendant leur temps libre, et des gestes simples peuvent permettre de protéger leur audition.

En effet, d’après le rapport mondial sur l’audition, publié par l’OMS en 2021, on estime que, d’ici à 2050, près de 2,5 milliards de personnes seront atteintes d’une déficience auditive plus ou moins prononcée et qu’au moins 700 millions de personnes auront besoin de services de réadaptation.

Plus d’un milliard de jeunes sont exposés à un risque de perte auditive évitable et environ 200 millions de personnes souffrent d’otites chroniques évitables ou traitables, selon le rapport.

L’OMS souligne l’urgence d’adopter des habitudes qui n’endommageront pas l’audition. A cet effet, elle recommande de baisser le volume des appareils et d’utiliser une application pour jauger le niveau sonore ou régler manuellement l’appareil à un niveau sûr.

Il convient également d’utiliser un casque anti-bruit pour ne pas avoir à augmenter le volume de l’appareil dans les endroits bruyants et de s’assurer que les écouteurs soient bien ajustés.

Dans les endroits bruyants, il est recommandé d’utiliser des bouchons d’oreille ou d’autres protections auditives.

Il est aussi important d’éviter de se tenir trop près des sources de bruit élevé, comme les haut-parleurs ou les machines.