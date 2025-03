Le Festival du Film Francophone de Rome -Francofilm Festival- revient pour sa 15ème édition, du 7 au 14 mars 2025, avec 12 longs-métrages, fictions et documentaires, en compétition, représentant 12 pays membres de la Francophonie : Arménie, Belgique, Bulgarie, Canada-Québec, Côte d’Ivoire, France, Luxembourg, Maroc, Roumanie, Rwanda, Suisse et la Tunisie, qui sera représentée par le docu-fiction “Les Filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania, Palme Œil d’Or du Meilleur documentaire au Festival de Cannes 2023 et César du Meilleur film documentaire en 2024.

Conçu et coordonné par l’Institut français-Centre Saint-Louis à Rome, en collaboration avec le GAF (Groupe des Ambassades Francophones à Rome), membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2025.

La clôture du Francofilm Festival 2025, le 14 mars prochain, sera avec la projection du long-métrage tunisien “Les Enfants rouges” de Lotfi Achour, Bayard d’Or au Festival international du film francophone de Namur 2024 et Tanit d’Or de la 35ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2024). La soirée sera marquée par la proclamation des trois films vainqueurs et la remise des trois prix: le Prix du Jury décerné par un jury composé de professionnels du cinéma, le Prix du Public, attribué selon les votes des spectateurs après chaque projection et le Prix “Sapienza” qui sera remis par un jury composé de six étudiants de l’Université de Rome “La Sapienza”.

Chaque année, autour de la date du 20 mars, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Des centaines d’événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la Francophonie. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir ensuite l’Organisation internationale de la Francophonie.

Il est à noter que la célébration de cette Journée cette année porte sur la thématique “Je m’éduque, donc j’agis” faisant référence “à l’éducation au sens général : un accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, notamment dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, contribue au développement durable et à la paix, en formant des générations engagées et responsables” selon l’OIF.