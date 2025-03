Deux films tunisiens figurent dans la compétition et la sélection officielle de la 39ème édition du Festival International du Film de Fribourg (FIFF, Suisse), qui se tiendra du 21 au 30 mars 2025, avec au programme 108 films issus de 52 pays du monde entier notamment d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Europe de l’Est.

Dans la liste des 16 courts métrages en provenance de 15 pays sélectionnés pour la compétition officielle “Courts-métrages”, figure le court métrage fiction tunisien “In Three Layers of Darkness” (FI dhouloumatin thalathin, titre en arabe) de Houcem Slouli. En vue d’encourager les grandes signatures de demain et d’offrir au public des œuvres portées par une nouvelle vague de talents, cette compétition met en avant seize courts métrages répartis en trois programmes (fiction, documentaire ou animation).

Le jury de cette section est composé du réalisateur et analyste des mythologies modernes Alexandre O. Philippe, du cinéaste et scénariste Tamer Ruggli (Egypte-Suisse) et de l’actrice bâloise Sarah Spale.

De son côté, le long métrage fiction “Ashkal”, un thriller policier de Youssef Chebbi sera présenté dans la section parallèle “Cinéma de genre” dans la catégorie “Meurtres et mystères”. Première section annoncée de cette 39ème édition, cette sélection met à l’honneur des films d’enquête venus du monde entier. Tantôt ludiques et jubilatoires, tantôt sombres et pleins de suspense, ces récits énigmatiques bousculent les idées préconçues grâce à des choix cinématographiques et narratifs subtils, visant à orienter – ou à troubler – la perception du spectateur dans sa quête de vérité.

Cette année, les 28 grandes premières -mondiale, suisse, européenne- de la compétition internationale -12 longs et 16 courts- offrent une riche diversité d’origines : Argentine, Bhoutan, Brésil, Cambodge, Chine, Colombie, Egypte, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Liban, Malaisie, Mexique, Nigéria, Pérou, Sénégal, l’Ukraine et la Tunisie, représentée par “In Three Layers of Darkness” de Houcem Slouli, qui sera projeté en première européenne.

Fondé en 1980, le Festival International du Film de Fribourg vise à travers sa programmation à promouvoir l’échange entre les cultures par le biais du cinéma, en mettant en avant des œuvres qui suscitent la réflexion, encouragent le dialogue, révèlent de nouveaux talents et revisitent l’histoire du cinéma sous des angles innovants.