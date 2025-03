“Toxic Paradise” : Triomphe international pour le théâtre tunisien

L’équipe artistique et technique de la pièce « Toxic paradise », récemment primée dans des festivals de théâtre aux Emirats Arabes Unis et au Sultanat d’Oman, a été reçue, mercredi, par la ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi.

A cette occasion, la ministre a souligné l’importance de ce genre de distinctions qui témoignent de la particularité et la qualité des productions théâtrales nationales qui jouissent d’une reconnaissance arabe et internationale.

«Toxic paradise» (El Bakkhara, titre en arabe) est mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le « Pôle Théâtre et arts scéniques » du Théâtre de l’Opéra de Tunis. La pièce aborde la question de la pollution atmosphérique à Gabès et ses répercussions sur la santé et la psychologie des habitants de cette ville du côtière du Sud.

Cette oeuvre théâtrale multipliée est lauréate du Grand prix de la 15ème édition du Festival de Théâtre Arabe tenue du 9 au 15 janvier 2025 à Mascate (Oman) et le Prix Cheikh Sultan Ben Mohamed El Qasimi, de la 34ème édition du le Festival des Journées Théâtrales de Sharjah, tenue du 19 au 26 février 2025, aux Emirats.

Ces récompenses arabes interviennent après sa distinction nationale fin 2024 en remportant le Grand prix de la création théâtrale tunisienne, à la deuxième édition du Festival national de théâtre tunisien « Saisons de la Création » tenue du 7 au 14 novembre.

Aux 25èmes Journées Théâtrales de Carthage (JTC) tenues du 23 au 30 novembre), la pièce a remporté le Grand prix, le Tanit d’Or, ainsi que le prix du meilleur scénario attribué à Ilyes Rabhi et Sadok Trabelsi, le prix du meilleur acteur et le prix de la meilleure actrice décernés respectivement à Ramzi Aziz et Mariem Ben Hsan.