“Des représentants du Fonds fiduciaire environnemental (MEDFUND) se rendront, en avril 2025, à l’île de Kerkennah pour évaluer le programme de protection de littoral tunisien et préparer un deuxième programme dans le même cadre”, a annoncé le ministre de l’Environnement, Habib Obeid, mercredi, lors d’une séance d’audition qui s’est tenue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Il convient de préciser que MedFund est une institution privée à but non lucratif, basée à Monaco qui octroie des financements durables pour la conservation de la biodiversité marine.

Le ministre a souligné, dans ce cadre, l’importance de poursuivre les programmes de protection du littoral, rappelant que 20% du littoral des îles de Kerkennah est menacé par l’érosion d’ici 2100 en raison des effets du changement climatique.

D’après lui, la Tunisie est l’un des pays les plus vulnérables aux répercussions du changement climatique. 60 îles tunisiennes seront menacées par la montée du niveau de la mer dans les années à venir, dont Kerkennah et Djerba.

Il a fait savoir, dans ce cadre, que son département œuvrera, durant la période à venir, avec le Programme de coopération néerlandais, pour mettre en œuvre des programmes de protection de diverses plages tunisiennes, notamment les îles de Kerkennah.

“Kerkennah est la première inscrite au programme de protection de littoral avec des travaux mobilisant un montant de 11,6 millions de dinars (MD)”, a-t-il noté, ajoutant que l’Agence de protection et d’aménagement du littoral avait élaboré des études, en 2012, relatives à ce programme pour un coût estimé à 380 mille dinars.

Pour rappel, une convention de partenariat a été signée, en juillet 2023, entre l’APAL et l’ONG “Kraten”, d’une part, et le Fonds environnemental ” The MedFund”, d’autre part, dans l’objectif d’améliorer la préservation de l’aire marine protégée (AMP) des îlots nord de Kerkennah en Tunisie.

Le MedFund avait allouer un financement de 286 mille dollars à ce projet, dont la durée de réalisation a été fixée à 5 ans.

Le littoral tunisien s’étend sur une longueur d’environ 2 300 km. Quant au domaine public maritime, il représente une superficie de 73 mille km2, avec environ 340 km de plages de sable touchées par l’érosion.