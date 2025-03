L’Institut français de Tunisie (IFT) a lancé un deuxième appel à candidatures destiné aux artistes visuels et aux musiciens confirmés dans le cadre du Fonds d’aide à la création et à l’entrepreneuriat culturel en Tunisie “Elyssa”. Etant une initiative de l’IFT, soutenue par le Fonds Equipe France, ce programme vise à soutenir les artistes tunisiens établis en Tunisie en offrant un accompagnement adapté et structuré et des opportunités de diffusion locale et internationale.

Les deux appels -arts visuels et musiques- s’adressent exclusivement à des artistes et musiciens confirmés résidant en Tunisie. Les candidatures doivent être déposées uniquement via le formulaire en ligne sur le site projetelyssa.com avant le 25 mars 2025, 23h59 (heure de Tunis). L’annonce des résultats est prévue mi-avril 2025.

L’appel “Arts visuels” est destiné aux artistes travaillant dans le domaine des arts visuels, tous médiums confondus : photographie, art vidéo, peinture, dessin, gravure, sculpture, design, art numérique, illustration, art sonore, installation.

L’appel “Musiques” est ouvert aux artistes solos et aux groupes de tout horizon musical : musiques actuelles, traditionnelles, classiques et contemporaines et expérimentations sonores.

Les candidats retenus en arts visuels seront pour une vingtaine de jours en résidence de recherche et de création à Tilal Utique. Les lauréats en musique seront pour cinq jours en résidence au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) pour la préparation scénique et la diffusion live des projets.