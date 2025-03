La direction générale de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur a annoncé l’ouverture des candidatures au prix “Abdul Hameed Shoman” pour les chercheurs arabes dans sa 43e session.

Il s’agit du premier prix à l’échelle arabe qui récompense les chercheurs et soutien la recherche scientifique. Les récipiendaires obtiendront un diplôme qui comprend le nom du prix et du lauréat et le domaine couvert par le prix, ainsi que la somme de 20 mille dollars et un trophée portant le nom du prix.

La direction générale de la coopération internationale a appelé les candidats à la contacter par le biais des établissements universitaires y afférents, avant le 24 mars 2025.

Elle a précisé que les candidats souhaitant avoir de plus amples précisions peuvent consulter le lien suivant : //researchersaward@shoman.org.jo