La Cité de la Culture accueillera ce lundi soir le spectacle “FIANKA”, une soirée ramadanesque organisée par l’Association de recherche et de lutte contre le cancer (ARCC). Les fonds générés par cet événement seront consacrés au financement des recherches menées par l’association sur l’étude des gènes, dans le but de développer une immunothérapie destinée aux patients atteints de cancer.

Aziz Ghanem, responsable de l’événement, a déclaré ce lundi à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) que cette soirée alliera créativité artistique et responsabilité sociétale. Il a souligné que cet événement représente bien plus qu’un simple spectacle musical, puisqu’il incarne l’alliance entre culture et action solidaire, montrant l’impact concret de l’art au service de la science et du bien-être des malades.

Le spectacle mettra en vedette l’artiste Aziz Ghanem, accompagné d’une sélection d’artistes dirigée par le maestro Sofiane Bouhamed. Le public pourra découvrir un ensemble de chansons traditionnelles anciennes revisitées.