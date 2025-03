L’AS Saint-Étienne accueille l’OGC Nice ce samedi 1er mars 2025 à 17h00 au Stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1.

Les Aiglons, de plus en plus ambitieux pour la Ligue des Champions, occupent actuellement la 3e place du classement avec 43 points (12 victoires, 7 matchs nuls, 4 défaites), à trois unités derrière l’OM, dauphin du PSG. Nice reste sur une série de trois victoires consécutives en championnat face à Lens, Le Havre et Montpellier, et compte bien poursuivre sur cette lancée.

De leur côté, les Verts sont toujours dans la zone de relégation, à la 18e place avec 19 points (5 victoires, 4 matchs nuls, 14 défaites). Une victoire à domicile serait cruciale pour les hommes d’Eirik Horneland.

Saint-Étienne – Nice : quelle chaîne diffuse le match en direct ?

Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1, samedi 1er mars 2025 à 17h00.